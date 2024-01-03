Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Çayırova Çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 41 P 1045 plakalı işçi servisi ile A.M. idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.