Olay, Yıldıztabya Mahallesi Karanfil Sokak'ta saat 17.30 civarında gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangın, konteynerlerde uyuyan bazı işçilerin arkadaşlarının bağırmasıyla fark edildi ve işçiler son anda dışarı çıkmayı başardı. Yangının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında yükselen dumanlar, çevredekiler tarafından uzak mesafelerden görülebiliyordu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak konteynerler tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA