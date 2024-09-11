TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'nde maliyetlerden işçiliklerden dolayı yıllık yüzde 45'in üzerinde artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 46,35 arttı, aylık ise yüzde 1,91 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 45,01 arttı, aylık yüzde 3,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.