Avrupa’da ilk kez yaşanan bu gelişme sonrası gözler, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya çevrildi. İsrail, 7 Ekim 2023’te yaşanan olayları gerekçe göstererek Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde soykırıma maruz bıraktı. Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 60 bin Filistinli yaşamını yitirdi, on binlercesi de yaralandı.

Belçika’da yaşanan olay, Avrupa’da İsrail’e karşı evrensel yargı yetkisinin ilk kez uygulanması anlamına geliyor. Middle East Eye’ın haberine göre, Belçika federal polisi, iki insan hakları örgütünün şikâyeti üzerine Pazar günü Gazze’de savaş suçu işledikleri iddiasıyla iki İsrail askerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan askerlerin ülkede bir müzik festivaline katılmak için bulundukları belirtildi. Hind Rajab Vakfı ve Küresel Hukuk Eylem Ağı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin Boom’daki Tomorrowland festivalinde açık bir güç gösterisiyle tespit edildiği ve ardından gözaltına alındıkları bildirildi.

Soruşturma kapsamında askerlerin kendi sosyal medya hesaplarından toplanan görüntüler delil olarak kullanıldı. Bir askerin Gazze ve Lübnan’daki mülkleri havaya uçurduğuna dair videolar paylaştığı, diğerinin ise canlı kalkan olarak kullanılan bir Filistinlinin yanında poz verdiği belirlendi. İnsan Hakları Vakfı Direktörü Dyab Abou Jahjah, bu gelişmeyi uzun süredir devam eden hesap verebilirlik mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Bu olayın, bir Avrupa ülkesinin İsrail askerlerine karşı evrensel yargı yetkisini kabul ederek onları tutuklaması açısından bir ilk olduğu vurgulandı.

MEE’ye konuşan bir yetkili, bu olayın ardından Avrupa ve dünya genelinde bir domino etkisi yaşanabileceğini söyledi. Gözaltına alınan askerlere yöneltilen suçlamalar arasında insan kalkanı kullanımı ve kasıtlı yıkım yer alıyor. Bu gelişme, Belçika Kralı Philippe’in Gazze’deki durumu “insanlık için bir utanç” olarak tanımlamasından sadece bir gün sonra yaşandı. Kral, yaptığı açıklamada, Belçika’nın Birleşmiş Milletler’in krizin sona erdirilmesine yönelik çağrılarını desteklediğini dile getirdi. Kasım 2024’te Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’ya yönelik uluslararası baskı artarken, yaşanan gözaltı olayı yeni adımların habercisi olarak değerlendiriliyor.