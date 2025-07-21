Bahçeli, “Hep birlikte Türk milletiyiz, biriz, kardeşiz, Alevi de Kürt de bizimdir” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Lübnan’a benzetilmesini kabul edilemez bulduğunu belirten Bahçeli, bu yöndeki muhalefet yorumlarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısından birinin Kürt, diğerinin Alevi olabileceği yönündeki değerlendirmelere de değinen Bahçeli, bu önerilerin Türkiye’yi yoran ve yıpratan etnik ve mezhep temelli dayatmaların bir yansıması olduğunu savundu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye’nin adım adım inşa edildiği bir dönemde bu tür tartışmaların sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olacağını ifade etti.

Yeni yüzyılda Terörsüz Türkiye idealinin gerçekleşmesiyle birlikte, etnik ve mezhep temelli bölünme hayali kuranların beklentilerinin boşa çıkacağını söyleyen Bahçeli, bu düşüncelerin millet nezdinde karşılık bulamayacağını vurguladı.