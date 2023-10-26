Filistin İsrail çatışmaları 20. Gününde devam ediyor. Aktarılan bilgiye göre ölü sayısı 6 bini aştı.

Gece boyu süren bombardıman

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi’nin birçok noktasını vurdu.

Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'ne ait eve de hava saldırısı düzenlendi. Aileden 18 kişinin can verdiği aktarılırken, ölenlerin çoğu da çocuk…

Han Yunus kentinin doğu kesimlerindeki yerleşim yerleri ise hava saldırılarının yanı sıra yoğun topçu atışlarıyla da vuruldu.

İsrail’den Gazze’ye baskın

Bölgedeki hararet tüm hızıyla devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tank ve piyadelerle Kuzey Gazze’ye yaptığı baskının görüntüleri ortaya çıktı.

Açıklamada, sınırdan geçen piyade ve tankların: Hamas hücrelerini, altyapısı ve tanksavar füze fırlatma noktalarını vurduğu belirtilirken, askerlerin daha sonra israil topraklarına geri döndüğü bilgisi de yer aldı.

Daha öncekilerden daha büyük bir saldırı

Bir diğer yandan bu saldırının 20 gündür devam eden çatışmalarda daha önce gerçekleştirilen saldırılara göre daha büyük olduğuna dikkat çekildi.