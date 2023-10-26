Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl ruhunu toplu ulaşıma taşıdı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına düzenlenen Türk bayrağı temalı Bursakart tasarımlarının ardından şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' logosunu taşıyan iki ayrı limitli üretim tasarım tanıtıldı.

Bursa, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını çeşitli etkinliklerle kutlarken, Büyükşehir Belediyesi de 100'üncü yıl kutlamalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, daha önce Bursa'da toplu ulaşımda kullanılan Bursakart'ı Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel tasarımla tanıtmıştı. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' logosunu taşıyan iki özgün tasarım daha hazırladılar. Basılan toplam 200.000 karttan 100.000 adet 'Cumhuriyetin 100 Yılı' Türk bayrağı deseni dağıtılmış, 50.000 adet de 'Türkiye Yüzyılı' logolu kart piyasaya sürülmüştür.

Hem 'Cumhuriyetin 100 Yılı' hem de 'Türkiye Yüzyılı' temalı kartlarla Bursalılar, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl hatırasını yıllarca yaşatabiliyor ve bu kartları toplu taşıma araçlarında kullanabiliyor.

Şu an Bursa'da etkin olarak 2.488.000 Bursakart kullanıcısı bulunuyor ve yeni Bursakart alanlar özel Cumhuriyet temalı kartları istediklerinde talep edebilirler. Ayrıca, 100. yıl kutlamalarına katılmak isteyen mevcut Bursakart sahipleri de dilerlerse bu kartları edinebilirler. Bursalılar bu özel kartları istasyonlardaki kiosklardan veya yetkilendirilmiş BursaKart bayilerinden temin edebilme imkanına sahipler.