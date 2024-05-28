İsko A.Ş. Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici 12.'si düzenlenen voleybol turnuvasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Buradaki amacımız; Çalışanlar arasındaki iletişimin artırılması, İSKO İş yerine olan aidiyet duygusunun geliştirmesi, iş stresinin azaltılması, verimliliğin arttırılması, çalışanlara spor bilincinin yerleştirilmesi, çalışanların kendi aralarında hoşça vakit geçirmesini sağlamaktır.

Bu anlamda bu yıl 12. İSKO Voleybol Turnuvasını düzenliyoruz. 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvasının startını verdik. 27.05.2024 Pazartesi günü İnegöl Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda başlatmış olduğumuz, İSKO Bölümler Arası 12. Geleneksel Voleybol Turnuvasını, bugün sizlerin katılımıyla coşkulu bir havada gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 8 grup ve 32 takımla başlayan turnuvamızda çalışanlarımızın arasında kurum kültürümüzün pekişmesinde, İSKO Ailesinin daha da anlam ve önem kazanmasına, takım ruhu ve motivasyonlarının artırılmasına vesile oluyor.

Mutluluğun çalışma performansı üzerinde etkili olduğunun bilincindeyiz. Mutlu insanlar iş hayatında daha verimli olduklarını biliyoruz. İnsanların ruh halleri iyi olduğunda problemleri daha hızlı çözmeye, iş birliğine ve yaratıcılığa daha yatkın oldukları, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve kalite oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Turnuva boyunca çalışanlarımız takım olma, sorumluluk alma, iyi iletişim, iyi konsantrasyon, motivasyon ve davranış kontrolü gibi kişisel gelişmelerine de yardımcı olacaktır.

İSKO ailesi kavramını daha da benimsetmek için düzenlediğimiz bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar dileriz”