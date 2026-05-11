Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 1,7 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 21,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,6 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 arttı.