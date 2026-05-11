Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi besi çiftliklerinde hareketlilik devam ederken, özenle yetiştirilen 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 'Gravyer' adlı tosun heybetiyle dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kocaeli'deki besicilerde hazırlıklar hız kazandı. Dededen babaya 50 yıldır besicilik yapan Serkan Moğultay'ın çiftliğinde Doğu Anadolu yaylalarından getirilen hayvanlar alıcılarını bekliyor. Çiftlikteki kurbanlıklar arasında en büyük ilgiyi ise Kars'tan getirilen ve 470-480 bin lira değer biçilen 1 ton 300 kiloluk 'Gravyer' isimli tosun görüyor.

Besici Serkan Moğultay, sezona yaklaşık 250-300 kurbanlık ve damızlık hayvanla hazırlandıklarını belirterek, sabit müşterilerine büyükbaşın yanı sıra Balıkesir ve Trakya yöresinden küçükbaş hayvanlarla da hizmet verdiklerini anlattı.

'Biz daha çok kendi sabit müşterilerimize hitap ediyoruz'

Yaklaşık 50 yıldır sektörün içinde olduklarını ifade eden Serkan Moğultay, 'Dededen babaya, babadan oğula geçen bir sektörümüz var. Yaklaşık 50 senedir bu işin içindeyiz. Yıllardır olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nden, Kars'tan kurbanlıklarımızı getirdik. Sezonun güzel ve bereketli geçmesini diliyoruz. Bu sene 250-300 civarında kurbanlığımız var. Ekstradan damızlık hayvanlarımız da bulunuyor. Kurban işine artık limitleri çok yükselterek girmiyoruz. Çünkü sektörde bu işi yapan çok arkadaşımız var. Biz daha çok kendi sabit müşterilerimize hitap ediyoruz. Genellikle büyükbaş ağırlıklı çalışıyoruz ama son 3-4 yıldır küçükbaş hayvanlarımız da oluyor. Bizden hayvan alan arkadaşlarımız küçükbaş da talep ediyor, onlara da yardımcı oluyoruz. Küçükbaşta da daha çok Balıkesir ve Trakya süt kuzusu, kıvırcık tercih ediyoruz' dedi.

'Çok sanayi yemi kullanmamaya gayret ediyoruz, temizliğe de çok önem veririz'

Çiftliğin en dikkat çeken hayvanının Gravyer isimli tosun olduğunu belirten Moğultay, 'En gözde hayvanımız 1 ton 300 kiloluk tosun. Yan tarafta 998 kiloluk bir diğer hayvanımız var. 1 ton 300 kiloluk olana Kars hayvanı olduğu için 'Gravyer' diyoruz. Bir de onun dişisi var, aşağı yukarı kiloları hemen hemen aynı. Bu hayvanlar Doğu Anadolu'dan, Doğu Kars bölgesinden geldiği için 8 ay yayla serüveni oluyor. Daha sonra içeriye, 'kuru besi' dediğimiz besiye alıyoruz. Arpa, yulaf, çavdar veriyoruz. Çok sanayi yemi kullanmamaya gayret ediyoruz. Ayrıca kendi ektiğimiz tarlaların arpasını, buğdayını kullanıyoruz. Temizliğe çok önem veririz, hayvanların sağlığı konusunda da çok duyarlıyız' diye konuştu.

'Biz hayvanın bakışından ne istediğini anlıyoruz'

Hayvanların bakımını yakından takip ettiklerini ifade eden Moğultay, şöyle devam etti:

'Geçtiğimiz sene Türkiye çapında büyük bir hastalık oldu, onun için çok dikkat ediyoruz. Bakımlarını, temizliğini, her şeyini kendi elimizle yapıyoruz. Her ne kadar bakıcı arkadaşlar olsa da sabahtan başlarız, akşam saat 21.00-22.00'a kadar hayvanların içinden çıkmayız. Ben ilkokuldan önce de kendi hayvanlarımıza çobanlık yapıyordum. Bugün 44 yaşına geldik, hala hayvanların içindeyiz. Hayvanın hemen hemen her şeyinden anlarız. 'Dili yok' derler ya, aslında biz bakışlarından ne istediğini, ses tonundan neyin eksik olduğunu anlıyoruz. Hayvan bize onu hissettiriyor.'

'Hayvanın gözü parlayacak'

Kurbanlık alacak vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Moğultay, 'Kurbanlıklarda vatandaşlara tavsiyelerimiz şöyle, eskilerin tabiriyle söyleyeyim, hayvanın gözü görecek, boynuzları tam olacak, hiçbir uzvu eksik olmayacak. Yürüyüşünde ayağı topal olmayacak, kuyruğu noksan olmayacak. Sağlık bakımından da hayvan biraz bakımlı olacak çünkü çok zayıf bir hayvan kurbana çok müsait değildir, aşırı zayıfsa muhakkak bir hastalığı vardır. Hayvanın gözü parlayacak, sulu olacak. Hayvana baktığın zaman gözleri sönükse o hayvanda muhakkak bir eksiklik vardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de yaş olayı var, kurban vasfı taşıması için 2 yaşını tamamlamış olması lazım. Kesimhaneye kendi başına, rahat bir şekilde gidebilmesi lazım. Hayvan yürüyemeyecek, takatsiz bir haldeyse o kurban olmaz' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Serkan Moğultay, düşük bedelli kurban bağışlarına karşı da vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, 'Bugün 3 bin, 3 bin 500 liralara bağışlar var. İnanın ki bu hayvanların maliyeti çok yüksek. Öyle 3 bin, 3 bin 500 liraya kurbanlar yok. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler' değerlendirmesinde bulundu.