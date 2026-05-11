OYAK çatısı altında faaliyet gösteren Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörlerinde dünya pazar liderlerinden biri olma konumunu sürdürüyor. Türkiye'de de sektörün liderlerinden olan şirket; 5 kıtadaki üretim ağı ve 110'dan fazla ülkeye uzanan ihracatıyla küresel pazardaki etkinliğini artırıyor.

Polimer katkı maddeleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Akdeniz Chemson, 2020 yılında Akdeniz Kimya ve Chemson Group'un birleşmesinin ardından PVC stabilizatörlerinde küresel pazar liderliğini elde ettiğini duyurdu. İzmir Kemalpaşa merkezli şirket; ileri teknoloji üretim altyapısı, dikey entegre yapısı ve geniş ürün portföyüyle sektörün öncü kuruluşlarından biri konumunda bulunuyor.

Beş kıtada üretim, dünya genelinde tedarik gücü

Şirket; Türkiye, Avusturya, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya'daki üretim tesisleriyle 5 kıtada faaliyet gösteriyor. Almanya ve İngiltere'deki satış ofisleri ile Dubai'deki temsilciliği aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki müşterilere kesintisiz teknik destek ve hızlı tedarik sağlayan şirketin ihracat ağı; Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya-Pasifik bölgelerine yayılan 110'dan fazla ülkeyi kapsıyor.

Yapılan açıklamaya göre, İzmir Kemalpaşa'daki ana üretim üssünden faaliyetlerini yöneten Akdeniz Chemson, Türkiye PVC stabilizatör pazarının lideri konumunda bulunuyor. Türkiye'nin PVC stabilizatör ihracatının büyük bölümünü tek başına gerçekleştiren şirket; Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödüllerinde kimya sektöründe ikincilik elde etti. Şirket ayrıca Türkiye İhracatçılar Birliği'nin 'İlk 1000 İhracatçı' listesinde, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Türkiye 16'ncısı oldu.

Stratejik yatırımlarla büyüyen üretim ağı

Açıklamaya göre şirket, son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlarla küresel rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. 2023 yılında devreye alınan Çin fabrikası, Asya pazarındaki varlığı güçlendirdi. Aynı yıl açılan Aliağa Lojistik Merkezi ise dış depo operasyonlarının merkezi yönetimi sayesinde operasyonel verimlilikte yüzde 20 artış sağladı. Şirket, çinko borat ürün grubunda 2025 yılında ikinci faz üretimi devreye alarak kapasitesini genişletirken; alev geciktiriciler, yapı kimyasalları ve benzoat bazlı plastifiyanlar gibi katma değeri yüksek ürün kategorilerinde de portföyünü güçlendirmeye devam ediyor.

'Küresel büyümemizi kararlılıkla sürdürüyoruz'

Akdeniz Chemson Genel Müdürü Şahin Saylık, şirketin küresel konumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'PVC stabilizatörlerinde sürdürdüğümüz dünya liderliği; yıllar içinde inşa ettiğimiz teknolojik altyapımızın, dikey entegre yapımızın ve insan kaynağımızın ortak başarısıdır. Türkiye'deki güçlü konumumuzu korurken küresel pazardaki etkinliğimizi de artırmak için stratejik yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Çin'den ABD'ye, Brezilya'dan Avustralya'ya uzanan üretim ağımız sayesinde müşterilerimize her coğrafyada yerel hızda, küresel kalitede çözümler sunuyoruz. Ar-Ge, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarımızla; OYAK 2030 vizyonu doğrultusunda kârlı, çevik ve sürdürülebilir bir büyüme modelini hayata geçiriyoruz.'