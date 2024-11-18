Özellikle İsrail, İran ve Lübnan arasındaki artan gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin haber akışı, altın fiyatlarının yön bulmasında etkili oldu. Geçtiğimiz hafta bir süre duraklama gösteren ons altın fiyatı, bu hafta 2700 dolar seviyesine yaklaşırken, gram altın ise Türkiye’de 3000 TL psikolojik sınırına yöneldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi. Piyasalarda “bekle-gör” havasının hakim olduğunu ifade eden Memiş, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ise faizde değişiklik yapmamasının beklendiğini dile getirdi. Ancak yıl sonuna doğru TCMB’nin en az bir faiz indirimi yapabileceğine dair sinyallerin olduğunu belirtti.

Altın Alınmalı mı, Satılmalı mı?

İslam Memiş, altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruya da yanıt verdi. Gram altının yurtiçi piyasalarda ons altını takip ettiğini belirten uzman, gram altın fiyatının şu an 2026-2040 TL seviyelerinde seyrettiğini ve orta-uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatlarının sürdüğünü ifade etti. Memiş, "Jeopolitik riskler devam ettiği sürece, altın güvenli bir liman olmayı sürdürecek. Altın borcu olanlar için şu anda alım yapmak mantıklı olabilir" dedi.

Memiş, yatırımcılara özellikle aralık ayına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, bu dönemde piyasaların sert dalgalanmalara sahne olabileceği uyarısında bulundu. “Aralık ayında finansal piyasalarda büyük bir fırtına bekliyoruz. Öncelikle Amerika’dan başlayacak olan bu dalgalanma, yurtiçi piyasalara da sıçrayacak. Vatandaşların finansal okuryazarlığını artırması ve borçsuz bir şekilde bu döneme girmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası piyasalarda altına ilişkin beklentiler de yükseliş yönünde. Londra Külçe Piyasası Birliği tarafından yapılan bir ankette, 2024 yılı içinde altının ons başına 2917 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu, mevcut fiyatlara göre yaklaşık %10'luk bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, altının 2024 yılında en iyi performans gösteren varlıklardan biri olabileceği tahmin ediliyor. Geçen ay ons başına 2685 dolar seviyesini gören altın, yıl boyunca Fed'in faiz indirim sinyalleriyle desteklendi.