Türkiye'de son aylarda bir çok kiracı ev sahibinin baskısı sonucu sokakta kalırken, Karabük'te ise tam tersi oldu. Eşinden ayrılan bir kişi 6 ay önce ihtar çektiği kiracısı evinden çıkmayınca sokakta kaldı. Apartman içine koyduğu koltukta kalan şahsın gözü, kiracısının kapısında.

Karabük'te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca (59) isimli vatandaş, Soğuksu mahallesindeki babadan kalma dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti. Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı.

Yüzde 60 engelli olan Yılmaz Kanca (59) 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, "Soğuksu'da bulunan ve babasından kalma dairede oturan kiracıma 6 öncesinden noterden ihtar çekmeme rağmen kiracı çıkmamakta ısrar ediyor. Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran'da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum. Arabamda ve zaman zaman kardeşlerime gidiyordum. Şimdi artık buraya getirdiğim koltukta kalmaya karar verdim. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum. Ben tek isteyim biran önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim derdim kiracımın çıkıp kendim oturmak istiyorum. Çok zor oluyor. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim" dedi.