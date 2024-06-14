Bu sezon TFF 3.lig 4.grupta mücadele edecek olan Bursa temsilcisi Nilüfer Futbol Kulübü teknik direktör İsmail Güldüren ile anlaşarak sözleşme imzaladı. İsmail Güldüren geçtiğimiz sezon Kafkasspor'da başarılı bir sezon geçirmişti.

Bursa ekibi, İsmail Güldüren’in yeni sezon için resmi sözleşme imzaladığını sosyal medya hesaplarından “Hoş geldin İsmail Güldüren’e hoş geldin diyor ve Nilüfer çatısı altında nice şampiyonluklar diliyoruz” şeklinde duyurdu.

İmza törenine Bursa Nilüfer Futbol Kulübü AŞ Başkanı Tamer İşler de katıldı.

BAŞKAN İŞLER: HEDEF ŞAMPİYONLUK

Başkan İşler, İsmail Hoca ile 3.Lig’deki ilk sezonlarında şampiyonluğu amaçladıklarını söyleyerek, “Hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Geçtiğimiz sezonda İnegöl Kafkasspor’a play-off yarı finali oynatan Güldüren, son dönemde İnegölspor, Kütahyaspor ve Yıldırımspor gibi takımları çalıştırdı. İsmail Güldüren, futbolculuk döneminde İnegölspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Gençler Birliği’nde forma giymişti.

Kaynak: Haber merkezi