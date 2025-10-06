Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, şunları söyledi:

“2. dakikada karşı karşıya golü kaçırdık. 10. Dakikada top direkten döndü. 7. haftaya kadar yaşanması gereken her şeyi yaşadık. Birde bunu da yaşadık. 22.dakikada kendi kalemize attık. Tabiî ki bu İnegölspor adına bir kırılma anı olacak. Biz oyunuzdan son derece memnunuz. Hep söylüyoruz. Oyuncular toplandığımız günden beri özveri ile çalışıyorlar, özveriyle mücadele ediyorlar. 7.Haftaya kadar 1 ve 5.sıradaki takımlarla oynadık. Oyun olarak bizi tatmin ediyor. Maç kazanmak için bazen kaliteli ayaklar gerekiyor ve girdiğiniz pozisyonları gole çevirmeniz gerekiyor. Biz konsantrasyondan, mücadeleden, çalışmadan, takımdaki bütün arkadaşlardan son derece memnunuz. Bize bugüne kadar hep iyi sinyaller verdiler. Bundan sonraki süreçte de iyilerimizi daha iyiye çıkaracağız. Hatalarımızı, yanlışlarımızı da görüp, inşallah düzelterek daha iyi skorlar alacağız. İnşallah daha iyi olacak.”

Kaynak: BÜLTEN