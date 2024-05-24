Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Fransa’da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, Fransa’da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Haute-Savoie kentinde 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran İsmail Temiz, turnuvada şampiyon olarak Türkiye’yi gururlandırmak istediklerini belirterek, "Avrupa’daki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Avrupa’ya şampiyon gidip, şampiyon dönmeyi hedefliyoruz. Bunun için de elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bunu da zaten tüm dünya ve Türk halkı görmüş olacak. Şu anda hem dünya hem Avrupa şampiyonuyuz. Söz hakkı olan liderliğimizi devam ettireceğiz. Bu devam ettirme de şampiyonluklarla gelecek" dedi.

Türkiye’nin ampute futbolunda dünyada söz sahibi bir ülke olduğuna dikkat çeken Temiz, "Normal profesyonel futbolda futbolcuların hedefi Avrupa’da oynamaktır. Ampute futbolda ise tüm dünyadaki sporcuların tek hedefi Türkiye liglerinde top oynayabilmek. Bizlerle irtibata geçip, burada futbol oynamak istiyorlar. Ampute futbolda futbolun beşiği şu durumda Türkiye" ifadelerini kullandı.

"Hem moral hem motivasyon olarak çok üst seviyedeyiz"

Milli Takım’daki oyuncuların son durumu hakkında bilgiler veren İsmail Temiz, "Uzun bir sezonu geride bıraktılar. Bazı kulüplerimiz de Avrupa’da Şampiyonlar Ligi’nden döndüler. Dolayısıyla oyuncularımız biraz yorgun ve bitkin geldiler. Ama kamplarımızın süresi içerisinde biz onlara gerekli hem psikolojik hem de fizyolojik desteği vererek toparladık. Takımımız çok istekli. ‘Bir an önce turnuva gelsin, gidip oynayalım, şampiyon olup dönelim’ diye düşünüyorlar. Ufak tefek sakatlıklarımız oluyor ama sağ olsun sağlık ekibimiz bu işleri hallediyor. Hem moral hem motivasyon olarak çok üst seviyedeyiz" diye konuştu.

Son dönemlerde ampute futboluna olan yatırımın azaldığını vurgulayan İsmail Temiz, "Ampute futbola yatırım son dönemlerde çok yok. Üzülerek bunu söylüyorum çünkü ülkemiz bir ekonomik darboğazdan geçiyor ve yüzyılın felaketini yaşadık. Büyük bir deprem yaşadık, bu deprem yaklaşık 15-16 milyon insanımızı etkiledi. Deprem bölgesinde de 950 bin vatandaşımız bir uzvunu yitirdi, ampute oldu veya engelli kaldı. Dolayısıyla ekonomik şartların zorluğundan dolayı da ampute futbolu adına yatırım şu durumda yok" şeklinde konuştu.

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızı spora kazandırma adına taramalarımız olacak"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çok sayıda vatandaşın ampute edildiğinin altını çizen Temiz, Avrupa şampiyonasından sonra bu kişilerin spora kazandırılması adına çalışmaları olacağını dile getirdi. Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana’da 5 tane ampute spor kulübü olduğunu aktaran İsmail Temiz, "İnşallah buradan sizlerin aracılığıyla sesimizi duyarlar ve o kulüplerle irtibata geçerler. Kolay değil çünkü ben de yaşadım. Geçmişte ben askerdim mayına basma sonucu sol diz altından itibaren ayağımı kaybettim ve o süreç içerisinde yönlendirme olmazsa, yardım olmazsa hem sosyal hem de psikolojik destek olmazsa, bu kardeşlerimizin spora yönlendirmesi de çok zor olur. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile birlikte bu anlamda güzel bir çalışma yaptık. Alparslan Erkoç başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte deprem bölgesinde bir uzvunu yitirmiş olan vatandaşlarımıza sporla sosyal hayata kazandırma adına, bizler ise ampute futbola kazandırma adına projeler hazırladık. İnşallah Avrupa şampiyonasından döndükten sonra o bölgede bir uzvunu yitirmiş vatandaşlarımızı spora kazandırma adına taramalarımız olacak ve onları uygun spor branşına yönlendirmek için elimizden geleni yapacağız" cümlelerini kullandı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Türk taraftarlardan destek beklediklerini sözlerine ekleyen Temiz, "85 milyonun duasını yanımızda hissediyoruz ve bundan sonraki süreçte de hissetmek istiyoruz. Biz de bu zor günlerde şampiyon olarak ülkemize sevinç yaşatmak istiyoruz. İnşallah onların duası da bizlerin yanında olur" dedi.

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, EURO 2024’te mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’na da güvendiğini söyleyerek, "İnşallah biz başaracağız, onlar da başaracak. Biz şampiyon olduktan sonra da ‘Biz başardık, sıra sizde’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.