Red Bull, özgün müzik projesi Red Bull 60 Seconds ile müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sanatçıların müzikal yeteneklerine odaklanılan Red Bull 60 Seconds’ta 2024 yılının ilk konuğu İsmail YK oldu. İsmail YK’nın keman, zurna, ut, kısa sap bağlama, klavye ve darbuka ile 60 saniye içinde sergilediği performans, Red Bull Türkiye’nin sosyal medya hesaplarında dinleyicilerle buluştu.

Türkiye’nin yetenekli müzisyenlerinin yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir düzenleme ve efekt olmadan enstrümanlarını konuşturduğu performansların yer aldığı Red Bull 60 Seconds başladı. Red Bull 60 Seconds ile sanatçılar, alışık olmadıkları lokal müzik aletleri kullanarak gizli yeteneklerini ortaya çıkarıyor.

Red Bull 60 Seconds’ta 2024 yılının ilk konuğu, 2000’li yıllara damga vuran; aranjör ve müzisyen İsmail YK oldu. 60 saniyelik zamana karşı yarışan ünlü sanatçı, keman, zurna, ut, kısa sap bağlama, klavye ve darbuka ile özel bir solo performans ortaya koydu. İsmail YK’nın performansına, Red Bull’un Instagram ve TikTok hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.