İstanbul Sanayi Odası (İSO), mayıs ayında açıkladığı 2024 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının ardından, İSO 500’e göre daha küçük ve orta ölçekli kuruluşları kapsayan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500)” araştırmasının 2024 sonuçlarını da bugün kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan sonuçlarda İnegöl’den 4 firma listede yer aldı. Küçükçalık Tekstil San. Tic. A.Ş. bu yıl 51’nci sıra yer aldı. 307’nci sırada yer alan İnegöllü firma isminin açıklanmasını istemedi. Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 337’nci sırada yer alırken, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firması ise 448’nci sırada yer aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ