İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaret dolu paylaşımına Türkiye'den sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katz'ın açıklamalarına art arda yanıt verdi.

Fahrettin Altun’dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katz'ın paylaşımına Twitter üzerinden sert tepki gösterdi: "Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

İmamoğlu’ndan İade-i Cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Katz’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden açıklamasına sert bir yanıt verdi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

Ömer Çelik: "Nazi Kafalı Bakan"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katz’ın ifadelerini "soykırımcı bir katilin hezeyanı" olarak nitelendirdi: "İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir."

Ali Yerlikaya: "Haddinize Değil"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Katz’ın açıklamalarını kınadı: "İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızca katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir."

Hakan Fidan: "Hastalık Hali"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katz'ın açıklamalarını "hastalık hali" olarak nitelendirdi: "Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

Katz'ın, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı tarihten beri özellikle Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftira paylaşımları, Ankara-Tel Aviv hattındaki tansiyonu yükseltiyor.