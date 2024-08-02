Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu’yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu’yla sözleşme imzaladı. Topçu, Tüpraş Stadyumu’nda İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul’un da katıldığı imza töreninde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla ligde 32 maçta görev alan Topçu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.