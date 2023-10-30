Gazze'deki Türk Hastanesi'ne yönelik gün içerisinde gerçekleşen İsrail saldırısının ardından, İsrail'den bir başka saldırı haberi daha geldi. İsrail, Türkiye ve Filistin'e ait Kızılay depolarını hedef aldı. Türk Kızılayı'nın yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'de inşasına Türk Kızılay olarak destek sağladığımız Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiperane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz" İNEGÖL’ÜN HAVA KALİTESİNE NOT VERDİLER! İLÇE HALKINI CİDDİ CİDDİ UYARDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail'in Gazze'deki AFAD binasına yönelik saldırı iddialarını reddetti. AFAD, yaptığı açıklamada, Gazze'de kendi depolarının bulunmadığını açıkça ifade etti.