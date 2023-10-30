Gazze'deki Türk Hastanesi'ne yönelik gün içerisinde gerçekleşen İsrail saldırısının ardından, İsrail'den bir başka saldırı haberi daha geldi. İsrail, Türkiye ve Filistin'e ait Kızılay depolarını hedef aldı. Türk Kızılayı'nın yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Gazze'de inşasına Türk Kızılay olarak destek sağladığımız Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiperane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail'in Gazze'deki AFAD binasına yönelik saldırı iddialarını reddetti. AFAD, yaptığı açıklamada, Gazze'de kendi depolarının bulunmadığını açıkça ifade etti.
"İsrail, Gazze'de AFAD binasını vurdu" haberlerinin çıkması üzerine açıklama yaptı. Vurulan binanın AFAD'a ait olmadığı ve Gazze'de AFAD'ın deposu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD'ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır"