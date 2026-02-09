İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından İstanbul'da yakalanan 2 kişi, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişi, MİT tarafından uzun süre takibe alınmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen ortak operasyonu sonucu Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu adlı şüpheliler yakalanmıştı. Mossad'a çalıştıkları tespit edilen Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu'nun İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı. İsrail gizli servisine Türkiye'deki Filistinliler hakkında bilgi aktaran zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.