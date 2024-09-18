İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşın odağının Lübnan cephesine kaydığını ve yeni bir aşamanın başladığını açıkladı. Lübnan genelinde son 24 saatte yaşanan ikinci patlama sonrası İsrail'den ilk yorum geldi.

Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki bir hava üssünü ziyaret ederken, "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye yönlendiriyoruz" dedi. Ayrıca, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız. Uyum sağlamalı ve zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve kararlılık gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da meydana gelen patlamalar sonrası Lübnanlı yetkililer, bu olayları İsrail'e atfetti; ancak Tel Aviv yönetimi bu konuda sessizliğini korudu. Gallant, İsrail'in kuzeydeki operasyonlarının amacının tahliye edilen vatandaşların güvenle evlerine dönmesi olduğunu belirtirken, Gazze'deki İsrailli esirleri de unuttuklarını vurguladı.