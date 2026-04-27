Olay gece saatlerinde Yeni mahalle Yunusemre caddesinde meydana geldi. Emirhan İ. (36), Hasan Ö. (32) ve Ömer İ.(22) 16 CLE 07 plakalı araçla şehir turu attılar. Henüz ne kullandıkları belirlenemeyen şahıslar, aracı yol kenarına çekip uyudular.

Yaklaşık 6 saat sonra uyanan Emirhan İ. (36) ve Hasan Ö. (32), hareketsiz yatan Ömer İ'yi uyandırmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ömer İ'nin hayatını kaybettiğini belirlediler. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.