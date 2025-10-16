İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın Nebatiye kentinde Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bölgeyi hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Aynı bölgede, İsrail’e ait bir İHA da Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzeyindeki Ali et-Tahir bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Sayda’da bulunan Benaful beldesi iki ayrı hava saldırısıyla vurulurken, Sarafand ile Bisariye beldeleri arasında yer alan Herbe Duveyr bölgesi de bombalandı. Ayrıca, Şarkiye ile Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yol, İsrail İHA’sı tarafından güdümlü füze ile hedef alındı; saldırı sonucu yolda derin bir çukur oluştu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Mercayun'da bir İsrail İHA'sı halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi. İsrail ait bir İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırıların Hizbullah ve çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller (GWB) hedef alınarak gerçekleştirildiğini iddia etti. Açıklamada, Lübnan’ın güneyinde yerle bir edilen bölgelerde, Hizbullah’ın yeniden inşa çalışmaları için çimento üretiminde kullandığı bir taş ocağının da vurulan hedefler arasında olduğu belirtildi. GWB’ye ait, yeniden yapılandırma faaliyetlerinde kullanılan tesislerin de saldırıya uğradığı ifade edildi. Ayrıca İsrail, Bekaa Vadisi ve güney Lübnan’da Hizbullah’a ait, silahların depolandığı yeraltı “terör tesislerine” baskın düzenlendiğini öne sürdü.