Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesi ve Trump’ın İsrail yönetimine Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapması gündemdeki sıcaklığını korurken, İsrail’den dikkat çeken bir adım geldi.

İSRAİL'DEN 'İŞGAL OPERASYONLARINI DURDURUN' TALİMATI

İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail yönetimi orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdi. Bu doğrultuda askeri faaliyetlerin en aza indirileceği ve yalnızca savunma amaçlı hareket edileceği aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu muhabiri Doron Kadosh ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bunun anlamı: Gazze Şehri’ni işgal operasyonu şimdilik durduruldu” ifadelerini kullandı.

IDF: ORDUYA HAZIRLIK YAPMA TALİMATI VERİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak orduya, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatı verdiği ifade edildi.

Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmezken, açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP, İSRAİL'E GAZZE'YE SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. Trump ise Hamas’ın tepkisini olumlu karşılayarak "Açıklamalarına bakılırsa, kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum" değerlendirmesini yapmıştı. Bunun için öncelikli olarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çeken Trump, "İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı ki; rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeden çıkarabilelim! Ortam, şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli" açıklamasını yapmıştı.