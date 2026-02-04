Uluslararası basında geniş yer bulan Körfez kaynaklı yatırım hamlesinde, Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin iki farklı ilinde gerçekleştireceği 2 milyar dolarlık güneş enerjisi projeleri öne çıktı. Söz konusu yatırım, Türkiye’nin enerji politikaları ve yatırım cazibesi açısından küresel ölçekteki önemini bir kez daha ortaya koyarken, yenilenebilir enerji hedefleri bakımından da stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’de toplam 2 bin megavat kapasiteli iki güneş enerjisi santrali kurmak için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Projeler için imzalar atıldı.

SİVAS VE KARAMAN’DA 2 BİN MEGAVATLIK KURULUM

Anlaşma kapsamında güneş enerjisi santralleri Sivas ve Karaman’da hayata geçirilecek. İlk aşamada kurulacak santrallerin toplam kapasitesi 2 bin megavat olacak. Projelerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine önemli katkı sağlanacak.

TOPLAM HEDEF 5 BİN MEGAVAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistanlı şirketlerin Türkiye genelinde kuracağı güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin toplamda 5 bin megavatlık kapasiteye ulaşacağını belirtirken, söz konusu yatırımların tamamen dış kaynaklı finansmanla hayata geçirileceğini ve kredilerin uluslararası finans kuruluşlarından temin edileceğini açıkladı.

2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANACAK

Kurulacak güneş enerjisi santrallerinin yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi. Karaman ve Sivas’taki santrallerden 25 yıl boyunca sabit fiyat üzerinden elektrik temin edileceği belirtilirken, açıklanan fiyatların Türkiye’deki yenilenebilir enerji projeleri arasında en düşük seviyelerden biri olduğu vurgulandı.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 50

Projelerde yüzde 50 yerlilik oranı uygulanacak. Bu kapsamda Türkiye’nin elektrik ekipmanları ve hizmet sektörlerine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor. Yatırımın, Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendiren önemli adımlardan biri olduğu ifade edildi.

DÜNYA BASINI: TÜRKİYE BÖLGESEL DENGELERİN MERKEZİNDE

The New Arab, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan temaslarının bölgesel istikrar, güvenlik ve ekonomik iş birliğinde Türkiye’yi merkezi bir konuma taşıdığı yazdı. Türkiye’nin diplomatik ve ekonomik ağırlığının Orta Doğu genelinde belirgin şekilde arttığına değinildi.

Yazar, "Projeler, Türkiye’nin yatırım ortamına duyulan güvenin somut göstergelerinden biri" dedi.

REUTERS: 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM, 2 BİN MW KAPASİTE

Reuters, Suudi Arabistan’ın Türkiye’de toplam 2 bin megavat kapasiteli iki güneş enerjisi santrali hakkında 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ve yatırımların tamamen dış finansmanla gerçekleştirileceğini duyurdu.

BLOOMBERG: TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDE MERKEZDE

Bloomberg, Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki güneş projelerini daha geniş kapsamlı bir yenilenebilir enerji anlaşmasının ilk aşaması olarak değerlendirdi. Haberde, ilk etapta 2 bin MW’lık güneş santrallerinin kurulacağı, ardından 3 bin MW’lık ek rüzgar ve güneş kapasitesinin devreye alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Bloomberg’e göre anlaşmada yüzde 50 yerlilik oranı yer alıyor ve Türkiye, Sivas’tan kilovatsaat başına 2,3415 euro cent, Karaman’dan ise 1,995 euro cent ile 25 yıl boyunca elektrik satın alacak. Bu rakamlar, Türkiye’de yenilenebilir enerjide bugüne kadarki en düşük alım fiyatları arasında gösterildi.

ENERJİDE 2035 HEDEFİYLE UYUMLU ADIM

Yapılan anlaşmanın, Türkiye’nin 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşma hedefiyle uyumlu olduğu aktarıldı.