Washington gazetesi, Gazze’ye karşı saldırılar düzenleyen İsrail’e karşı bir analiz yaptı. Analiz sonucu İsrail’i hayal kırıklığın uğratacak.

Hamas ve İsrail 7 Ekim’den bugüne kadar çatışma içinde. Savaş ile ilgili Washington Post gazetesi yapmış olduğu analizi yayınladı.

Analize göre Hamas’ın kalelerini elde edemeyen İsrail, Hamas’ın üyelerini yeteri sayıda öldürmedi. Ayrıca Hamas’ın gizli tünelleri kapatmayı başaramadı ve İsrail’e roket saldırısı gerçekleştiren Hamas’ı engelleyemediği yer aldı.

Hamas’ın 40 bin üyesi var fakat İsrail sadece 5 bin üyeyi öldürebildi

Gazze’de bulunan Şucaiyye semti İsrail tarafından hala ele geçirilemedi. 2014 yılında bu semt çatışmaların en sert yaşandığı bölgedir. Cebaliye bölgesinde de hala kontrol Hamas’ta. Bu sebeple bu iki bölgede kanlı bir çatışma başlamadı. 40 bin üyesi olan Hamas’a karşı savaş açan İsrail sadece 5 bin Hamas üyesini öldürebildiği düşünülüyor.

İsrail’in istediği, Gazze lideri Yahya Sinvar ve Askeri Lideri olan Muhammed Deif. Yoğun bir istihbarat ile bu iki ismi aramaya devam ediyor. Deif ve Sinvar bulunup öldürülünceye kadar savaş devam edeceği İsrail tarafından bildirildi.