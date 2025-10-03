Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından baskın düzenlendi. Müdahale sırasında teknelere el konulurken, aralarında 48 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda aktivist gözaltına alınarak Aşdod Limanı’na götürüldü.

BEN GVIR AKTİVİSTLERE "TERÖRİST" DEDİ

Perşembe akşamı Aşdod limanından skandal görüntüler geldi. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, silahlı askerlerin arasında, yerde oturan aktivistlere hakaretler yağdırdı. Aktivistleri “terörist” ilan eden Ben-Gvir, teknede silah bulunduğunu iddia etti. Gözaltındaki aktivistler ise “Özgür Filistin” sloganlarıyla tepki gösterdi.

Ben Gvir, "Hepiniz teröristsiniz. Katilleri destekliyorsunuz, Gazze'yi destekliyorsunuz, teröristleri destekliyorsunuz. Sizler terör destekçisisiniz. Burada insani yardım yok. Ayrıca gemilerinde silahlar bulundu. İnsani yardım için gelmediler. Gazze'de teröristlerin yanında olmak için geldiler. Bunlar terörist. Tam bir terörist grubu. Bu onların gemisi, araştırma devam ediyor. Burada insani yardım arıyorlar. Ama hiçbir şey bulamadılar. Bu mu insani yardım? Ben burada hiçbir şey göremiyorum. Sadece boş vaatler var. Söylendiği gibi. Burası kocaman bir tiyatro. Ne tiyatro ama! Ne yardım var ne de insani bir şey." dedi.

FİLONUN EN KÜÇÜK GEMİSİ TEK BAŞINA GAZZE'YE İLERLİYOR

Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’nun en küçük teknesi Marinette, İsrail’in müdahalesinden kurtularak rotasına yalnız devam ediyor. Marinette’te bulunan aktivistlerden Sinan Akınotu, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, motor arızası nedeniyle filodan yaklaşık 100 mil geride kaldıklarını ve bu sebeple dün akşam gerçekleşen İsrail müdahalesinden etkilenmediklerini belirtti. Akınotu, İsrail güçlerinin kendilerini fark etmemesi halinde Gazze’ye ulaşabileceklerini söyledi ve bu yönde umutlarını koruduklarını dile getirdi.

"TÜRK AKTİVİSTLERİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SERBEST BIRAKILMALARI BEKLENİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk aktivistlerle ilgili, "Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır. İsrail'deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir." denildi.

İŞTE TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi: "(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"

Yapılan açıklamada, Marinette gemisinde bulunanlar hariç tüm Türk aktivistlerin İsrail güçleri tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındığı ve Aşdod Limanı’na sevk edildiği ifade edildi.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

ELE GEÇİRİLEN GEMİLER BELLİ OLDU

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.