Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bine yükseldi. Bu artışla birlikte işsizlik oranı 0,1 puanlık yükselişle yüzde 8,6 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,8 seviyesinde hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bine ulaştı. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 49,2 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Kasım ayında işgücüne katılanların sayısı bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bine yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 53,8 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36,2 düzeyinde gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 15,4 seviyesinde kaldı. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,6, genç kadınlarda ise yüzde 24,4 olarak hesaplandı.

Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi Kasım ayında 0,1 saat artışla 42,3 saate çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.