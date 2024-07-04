2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları’na İstanbul ev sahipliği yapacak.

Avrupa Paralimpik Komitesi, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG)’nın İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı. Birçok ülkenin ev sahibi olmak için mücadele ettiği 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda kısa listeye Türkiye ve Portekiz kaldı ve Avrupa Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile bu prestijli organizasyonun ev sahibi olarak İstanbul seçildi.

Tarihte ilk kez paralimpik çoklu branş ev sahipliği

Türkiye tarihinde ilk kez paralimpik çoklu branş organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2025 yazında 9 branşta yaklaşık 1.500 sporcu, antrenör ve resmi görevlilerin bu organizasyon için İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Türkiye Paralimpik Komitesi, bu ev sahipliğiyle Türkiye’de ve Avrupa’da Paralimpik sporların gelişimi ve etkisi için yeni bir dönemin kapılarını aralamaya çalışacak.

Raymon Blondel: "İstanbul sosyal etki sağlayan bir fırsat sunacak"

Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, “Sporcular, Ulusal Paralimpik Komiteleri ve Uluslararası Federasyonlar için genel stratejimizi mükemmel bir şekilde yansıtan Avrupa Para Gençlik Oyunları’nın ev sahibi olarak İstanbul’u duyurmaktan son derece mutluyuz. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile birlikte katılımcılar için en iyi ortamı sağlayan ve aynı zamanda geniş bir sosyal etki sağlayan bir fırsat sunabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Murat Aksu: "Bu adaylık bir kilometre taşı"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise, “2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları’na ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu prestijli etkinlik, engelli bireyleri Para sporlarına katılmaya teşvik etmek için önemli bir kilometre taşıdır. Avrupa Paralimpik Komitesi’nin tüm üye ülkelerini, genç paralimpik sporcularımızın mücadelelerini sergiledikleri unutulmaz bir deneyim için İstanbul’a davet ediyoruz. 2025 EPYG’nin, aday olduğumuz veya olacağımız diğer paralimpik organizasyonlar için ve daha da önemlisi İstanbul ve Türkiye için harika bir referans olacağına inanıyoruz” diye konuştu.