İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) İstanbul’da bugün düzenleyeceği “Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu” öncesinde düzenlenen “Gala Gecesi”nde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - 2036 Olimpiyatları’nın İstanbul’da düzenlenmesi için devletin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Spor, bizim için siyaset üstüdür ve konu Türkiye olduğunda hepimiz hedefler etrafında kenetleniriz. 2027 Avrupa Oyunları’nı da İstanbul’a istiyoruz.

İstanbul 2027’yi en mükemmel şekilde gerçekleştirmek için hazırız. Anadolu coğrafyası ve çevresi, uygarlık adına, kültürler adına, spor adına sayısız öykünün yazıldığı topraklar. Gelin hep beraber büyük bir hikayeyi birlikte yazalım” dedi.