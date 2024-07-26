İstanbul Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde başlayan yağış etkili oldu. Vatandaşlardan kimi yağmura hazırlıksız yakalanırken kimiyse şemsiye ile sokağa çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da yağışlar etkili oldu. Yağışlar öğle saatlerinde Anadolu Yakası’nda kısa süreli etkili oldu. Kimi vatandaş yağmura hazırlıksız yakalanırken kimininse şemsiye ve yağmurluk ile dışarı çıktığı görüldü. Yapılan tahminlere göre, gün içerisinde yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.