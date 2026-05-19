Türk girişimci ve Triarii Growth kurucusu Osman Zafer Yılmaz, Letonya ve Litvanya’daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencileri bir araya getirerek iki ülke arasında gençlik odaklı bir buluşma organize etti. Organizasyon kapsamında öğrenciler, Baltık bölgesinin dünyaca ünlü aerobatik jet gösteri ekibi Baltic Bees Jet Team ile özel bir etkinlikte buluştu.

19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen gösteride, L-39 Albatros jetleriyle aerobatik uçuş yapıldı. Etkinliğe bizzat katılan Osman Zafer Yılmaz da pilot ekiple birlikte uçuş gerçekleştirdi. Gösteri sırasında Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandırılırken, organizasyon farklı ülkelerden öğrencileri ortak bir kutlamada buluşturdu.

Yılmaz, organizasyonun temel amacının gençler arasında kültürel bağ kurmak ve 19 Mayıs ruhunu uluslararası bir ortamda yaşatmak olduğunu belirtti. Letonya ve Litvanya’daki öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sosyal medyada da dikkat çekti.

Baltık semalarında gerçekleştirilen aerobatik gösteri, Türk gençliğinin vizyonunu ve uluslararası dayanışma ruhunu temsil eden sembolik bir kutlama olarak değerlendirildi.