Bakırköy Belediyesi büyesindeki atölyelerde gerçekleştirilen çalışmalarla hem belediye ihtiyaçları karşılanıyor, hem de kamu alanlarında kullanılan eşyalar onarılıp üretilerek tasarruf sağlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi’nin ustalarından çıkan ürünler üretime ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün marangoz atölyesinde üretilen masa, sandalye ve dolap gibi ürünler belediyeye bağlı binalarda ve çocuk evlerinde kullanılırken, bank ve kedi evleri de Bakırköy’ün her noktasında bir tasarruf örneği oluşturuyor.

Üretilen ürünlerin son halini aldığı boyahanede ise kullanılan eşyaların eskiyen boyaları yenileniyor. Mekanik ve yağ bakım atölyesi ile lastikhanenin de bulunduğu alanda, belediye hizmetlerinde kullanılan araçların bakım ve onarımı yapılıyor.

İlçede yaşamın her alanına destek sunduklarını ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Sürdürülebilirliğe de katkı sağlayan çalışmalar kapsamında, depoda toplanan hurda ve atıklar geri dönüşüme de kazandırılıyor. Böylece hem tasarruf yapıyoruz hem de çevreyi koruyup atıkları geri dönüşümle kazandırıyoruz. Belediye olarak çevreyi korumak ve ekonomik açıdan çözümler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.