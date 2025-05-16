İstanbul Bakırköy Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - 19 Mayıs tarihleri arasında ilçenin farklı noktalarında gerçekleşecek olan kültür ve sanat etkinlikleri ile gençliğin coşkusu tüm Bakırköy’ü saracak.

Cumhuriyetin ilanının başlangıcı olan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919'un 19 Mayıs'ında ilk adımlarını Samsun'a atmalarının 106. yılı Bakırköy’de coşkuyla kutlanacak. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’de Yeşilköy Sahili’nde başlayacak olan şenlik kapsamında; modern dans, folklor, konser, DJ etkinliklerinin yanı sıra Ragıp Savaş’ın moderatörlüğünü yapacağı ‘Açık Mikrofon’ etkinliği ile söz gençlerde olacak.

18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan spor turnuvaları, saat 10.00’da Sanatçılar Parkı ve Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleştirilecek. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde bulunan Etüt Merkezi’nde ayrıca, resim sergisi de vatandaşlarla buluşturulacak.

19 Mayıs Pazartesi günü ise, Cumhuriyet Meydanı tüm gün boyunca bayram coşkusuna ev sahipliği yapacak. Saat 14.00 ile 20.00 arasında sürecek olan şenliğin üçüncü günü DJ etkinliği ile başlayacak. Dans gösterisi, Aktivist Melisa Akkuş’un İklim Değişikliği söyleşisi, konser, teknoloji konulu açık mikrofon etkinliği, gitar ve bağlama dinletisi, ritmik jimnastik ve halk oyunları gösterisi ile devam eden program Bakırköy Spor Kulübü Milli Sporcuları Kadir Furkan Genç ve Zeina Gaballa için gerçekleştirilen ödül töreni ile taçlanacak. 19 Mayıs programı, İKÜ Orkestra performansı ile keyifli bir kapanış yapacak.