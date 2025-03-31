Eğitim alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, ücretsiz "LGS ve YKS'ye Hazırlık" kursları ile gençleri geleceğe hazırlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, gençlerin gelecekleri için attıkları her adımda yanlarında olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde hayata geçirilen Etüt Merkezi, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kurslarını ücretsiz bir şekilde öğrencilerle buluşturuyor.

Deneyimli eğitmenlerin verdiği eğitimler kapsamında, istediği liseyi ve üniversiteyi kazanabilmek isteyen gençler verimli bir sınava hazırlık dönemi geçiriyor.

Sorumlu rehber eğitmenlerin öğrencileri sınav stresine karşı motive ettiği merkezde çeşitli spor etkinlikleri ile sosyalleşme de sağlanıyor.

Lise ve üniversite adayları aldıkları eğitimlerin yanı sıra merkezin içinde bulunan kütüphanede kendi programlarına göre ders de çalışabiliyor.