Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, bayram tatilinin ikinci gününde 709 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 14 kişi hayatını kaybederken, 1.280 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk iki gününde (Cumartesi ve Pazar) ise toplamda 19 vatandaş hayatını kaybederken, 2.499 kişi yaralandı.

Trafik denetimlerine de değinen Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin 420.737 aracı denetlediğini belirtti. Yapılan denetimlerde 22.310 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 18.049 araca ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin ceza yazmak için değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek için yapıldığını vurgulayarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Açıklamasının sonunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.