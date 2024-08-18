İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiinde 15 Ağustos akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayarak üç mahallenin boşaltılmasına neden olan yangınla mücadele devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İlk andan itibaren AFAD ile sürdürdüğü koordinasyon sonrası göreve çağrılan Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Timi (BAKUT), yangınla mücadele için bölgeye gitti.

İzmir'deki yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için BAKUT, 6 kişilik uzman personeli ve ekipmanlarıyla Bakırköy’den İzmir'e uğurlandı.

BAKUT ekibini uğurlayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “İzmir Karşıyaka’da başlayıp yerleşim yerine yayılan yangını üzüntüyle takip ediyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak yangın bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmek için yola çıkıyoruz. Dileğimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Yangın bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.