Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinasyonunda bölgeye destek ekip gönderildi. Duman ve toz bulutunun Eskişehir’e kadar ulaştığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bolu ilinin Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinasyonu ile İtfaiye ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlıklarından yangına müdahale etmek üzere arazöz, su tankeri ve personel desteği sağlandı.

Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi.

Çıkan yangın sonrası büyük üzüntü duyduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için ekiplerimiz destek amaçlı bölgeye intikal etti. Yangının bir an önce söndürülmesini temenni ediyor, sahada görevli çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm emekçilere kolaylıklar diliyorum.” dedi.