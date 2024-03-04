İstanbul Beykent Üniversitesi, uluslararası standartlara uygun eğitim kalitesini sağlamak amacıyla akreditasyon sürecini başlatma kararı aldı. Üniversite yönetimi, bu adımın öğrencilere daha kaliteli bir eğitim deneyimi sunmayı hedeflediğini belirtti.

İstanbul Beykent Üniversitesi, dünyadaki önemli uluslararası akreditasyon kuruluşları ile iş birliği yapacağı akreditasyon sürecini başlattı. Akreditasyon kuruluşları tarafından yapılacak değerlendirmeler, üniversitenin eğitim kalitesi, yönetim sistemi ve öğrenci memnuniyeti gibi kritik alanlarda güçlü ve zayıf yanlarını belirlemesine yardımcı olacak ve üniversite; eğitim programları, öğretim üyeleri, fiziki imkânlar ile diğer önemli alanlarda uluslararası standartları karşılamak için gerekli iyileştirmeleri yapacak.

“Üniversitemizi dünya standartlarında bir eğitim kurumu haline getirmeyi amaçlıyoruz”

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, akreditasyon süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Almanya merkezli ACQUIN (The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) ile uluslararası akreditasyon sürecini başlattık. Üniversitemizi dünya standartlarında bir eğitim kurumu haline getirme amacındayız. Güzel Sanatlar Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölüm ve programlarının tamamı, toplamda 15 programımız için ilk etapta çalışacağız. Ulusal akreditasyon kurumlarından şimdiye kadar 16 programımız akredite edildi ve devam eden değerlendirmelerimiz var. Önemli ulusal akreditasyon kuruluşlarından elde ettiğimiz bölüm ve program akreditasyonlarımızı, uluslararası akreditasyonlarla da taçlandırmak niyetindeyiz” dedi.

Üniversitenin bu kararını eğitimde uluslararası standartları benimseyerek öğrencilere daha iyi bir gelecek sunma vizyonu doğrultusunda üniversitenin kalitesini ve rekabetçiliğini artırmaya yönelik atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Akreditasyonlar

İstanbul Beykent Üniversitesi’nin ulusal akreditasyon kuruluşlarından elde ettiği akreditasyonlar şu şekilde:

"İletişim Fakültesi (İLEDAK)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Güzel Sanatlar Fakültesi (TUADER) Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Meslek Yüksekokulu (TUADER)

Aşçılık (1. Öğretim)

Aşçılık (2. Öğretim)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Fen-Edebiyat Fakültesi (FEDEK)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (STAR)

İşletme (Türkçe)

İşletme (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yabancı Diller Yüksekokulu (PEARSON)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (MÜDEK)

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği (İngilizce)

İstanbul Beykent Üniversitesi’nin uluslararası akreditasyon kurumu ACQUIN için başvurduğu Güzel Sanatlar Fakültesi ile İletişim Fakültesi tüm bölüm ve programları ise şu şekilde:

Güzel Sanatlar Fakültesi:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Grafik Tasarımı

İletişim ve Tasarımı

Oyunculuk

Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)

Tekstil ve Moda Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İletişim Fakültesi:

Dijital Oyun Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Medya ve İletişim

Yeni Medya

Yeni Medya (İngilizce)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı".