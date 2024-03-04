Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletlinin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı. Yaralının yardımına koşan eski sanayi esnafı, ambulans ekipleri gelene kadar üşümesin diye yaralının üstünü battaniye ile sardı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Tekirdağ Caddesi üzeri eski sanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen İdris A.’ya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan İdris A. yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Eski sanayi esnafı, ambulansın beklendiği sırada yaralı vatandaş üşümesin diye üzerine battaniye örttü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı yaya, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.