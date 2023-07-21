İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem ayının ilk gününde oruç açma lokması verdi.İSTANBUL (İGFA) - Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan Muharrem ayı, Beylikdüzü’nde tüm maneviyatıyla yaşanmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Muharrem ayının ilk gününde Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’ndematem orucu tutan vatandaşlar için lokma verdi. Bereket ve hoşgörünün hâkim olduğu sofrada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çalık, tüm ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.

Birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğu Beylikdüzü’nde canlarla aynı masada oruç açmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Barış, kardeşlik, huzur ve paylaşmanın en üst düzeyde olduğu Muharrem ayında sizlerle aynı sofrada buluşarak lokmayı paylaşmak benim için önemli.Paylaştığımız Muharrem lokması ülkemizde ve dünyada barış ve huzura vesile olsun.Allah tutulan tüm oruçları, yapılan ibadetleri kabul eylesin” ifadelerini kullandı.