İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde radyocularla buluştu. Radyocuları yolculukta, arabada, evde dinleyerek bir kardeşlik hukuku kurduklarını söyleyen Kurum, ‘’Çağımız iletişim çağı. İletişim teknolojilerindeki ilerleme, gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Mevcut araçlarla, insanlar her türlü bilgiye anında ulaşabiliyorlar.’’ dedi. İBB Radyo’yu tekrar açacaklarını söyleyen Kurum, ‘’Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İspark, toplu taşıma konularında kullanım kolaylığı getireceğiz. Kule kullanımından kaynaklı maliyetlerin tüm radyolar tarafından karşılanabilecek bir hale gelmesi için azami gayret göstereceğiz. Radyolara verilen reklamlar hususunda belediye olarak diğer mecralarla olan orantıyı adil bir şekilde yöneteceğiz’’ diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde radyocularla buluştu. Radyocuları yolculukta, arabada, evde dinleyerek bir kardeşlik hukuku kurduklarını söyleyen Kurum, ‘’Beyoğlu Belediye Başkanımızla birlikte Dünya Radyocular Günü’nde sizlerle bir araya gelmek çok kıymetli. Dün de Number One FM’de Kadir Bey’le birlikte bir program yaptık. Keyifli bir sohbet oldu. İstanbul’un sorunlarına ilişkin samimi bir şekilde bizde cevaplarımızı vermeye gayret gösterdik. Bugün burada çok daha geniş katılımlı bir toplantıda da sizlerle bir aradayız‘’ dedi.

İletişimin önemini vurgulayan Kurum, ‘’Çağımız iletişim çağı. İletişim teknolojilerindeki ilerleme, gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Mevcut araçlarla, insanlar her türlü bilgiye anında ulaşabiliyorlar. Ancak, hiçbir araç, birbirinin yerini tutmuyor. Geleneksel medyadan dijital medyaya uzanan bu süreçte radyo ve radyoculuğun önemi hiç azalmadı, aksine hep artan tarafta oldu. Ben, insanımızın, 96 yıllık bir geçmişi olan radyoculukla çok daha sıcak bir iletişim halinde olduklarını düşünüyorum. Hiç kuşkusuz, bunda siz değerli radyocu dostlarımızın vatandaşlarımızla kurduğu sıcak iletişim, samimiyet ve emekler de çok büyük pay sahibi" diye konuştu.

Her gün binlerce, milyonlarca insanın farklı frekanslarda radyocuları dinlediğini ifade eden Kurum, ’’Evde, işyerinde, arabada gece gündüz demeden aslında tanıdık bir ses. Şimdi sizle tanışırken de o sesleri duyuyoruz ama simaları, hayal ettiğimiz o sima mı acaba başka bir sima mı burada görünce açıkçası tanışmış oluyorsunuz o simayla. Sizin sesinizle arkadaşız. Sizin o kardeşliğiniz sesinize yansıyor. Evlerin ya da araçların misafirleri oluyorsunuz. Evde ailenin bir üyesi, arabada yol arkadaşı oluyorsunuz’’ dedi.

‘’Arabada giderken haber alma ve dinlenme amacıyla radyo dinliyorum’’

Kendilerini milletin dert ortağı gördüklerini söyleyen Kurum, ‘’Siz nasıl radyolarınıza bağlanan kardeşlerimizi dinliyor, onlara dert ortağı oluyorsanız, biz de benzer bir şekilde kendimizi milletimizin hem dert ortağı, hem de çözüm ortağı olarak görüyoruz. Siz nasıl insanımız mutlu olduğunda mutlu oluyor ve hemen neşeli bir parça çalıyorsanız; biz de tıpkı sizler gibi, bir vatandaşımıza, bir kardeşimize yuva sunduğumuzda; çocuklar gibi mutlu oluyoruz, işimize daha bir şevkle sarılıyoruz’’ diye konuştu.

Arabada giderken kimi zaman haber alma, kimi zaman da dinlendirme amacıyla radyo yayınlarını dinlediğini belirten Kurum, ‘’Bunlardan daha önemlisi, programlarınıza, yayınlarınıza bağlanan vatandaşlarımızı dinliyorum, onların ağzından, yani ilk ağızdan, İstanbul’un sorunlarını, dertlerini bizzat dinliyorum. Bilsinler ki, onların dertlerini dinleyen bir dostları var, onlara kulak kabartan bir kardeşleri var. Onların sorunlarını çözmek için gayret gösteren bir dert ortakları daha var" ifadelerini kullandı.

‘’İstanbul son 5 yılda ağır yara almıştır’’

Son 5 yılda İstanbullulara kulak kabartan, onların derdiyle dertlenen, o dertlere çare olmaya gayret eden bir başkanları olmadığını söyleyen Kurum, ‘’Hani, Müslüm Baba bir şarkısında ‘bütün duygularım ağır yaralı’ diyor ya, evet, İstanbullu kardeşlerimizi dinleyince anlıyoruz ki, İstanbul da bu son beş yılda ağır yara almış bir şehir haline getirilmiştir. İstanbul’da beş yılda kentsel dönüşüm durmuştur. Yeşil alan üretimi durmuştur. Ulaşım yatırımları durmuştur. İstanbul durdurulmuş bir şehirdir. Biz İstanbul’u tekrar harekete geçireceğiz. İstanbul’a tekrar hızla hak ettiği yatırımları ve hizmetleri kazandıracağız’’ dedi.

‘’Medya araçlarına güven oranında radyolar yüzde 49’la ilk sırada yer alıyor’’

Radyocuların fikir ve düşüncelerine önem verdiklerini söyleyen Kurum, ‘’Birçokları için bir programcıdan öte güvenilir bir dost oluyorsunuz. Buradaki güvenilirlik çok önemli. Özellikle sosyal medyadaki dezenformasyon yoğunluğunu düşünecek olursak, radyolarımızın ve radyoculuk mesleğinin ne kadar kıymetli olduğu daha net anlaşılacaktır. Bu konudaki araştırmalara göre ülkemizde medya araçlarına güven oranında radyolar yüzde 49’la ilk sırada yer alıyor. Medya mecralarının samimiyet ve doğallık oranında da radyolar yüzde 54 ile ilk sırada. İçerik kalitesinin oranıyla ilgili yapılan bir başka araştırmaya göre ise radyolar yüzde 51 oranıyla yine zirvede. Bu başarı esasen sizin başarınız, sizin eseriniz. Bu sebeple, sizi ayrıca tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

‘’Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi ile görüntü kirliliği ortadan kalktı’’

İstanbul’u radyoların ve radyoculuğun merkezi olarak nitelendiren Murat Kurum, İstanbul’da bu mesleğin daha verimli ve daha etkin faaliyet göstermesi adına büyük adımlar attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından hayata geçirilen Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi’nden marka proje olarak bahseden Kurum, ‘’Şöyle eskiye dönüp baktığımızda birçok antenin İstanbul’un o güzelliğine, silüetine zarar verdiğini hepimiz görüyor ve gelinen süreçte görüntü kirliliğinin hizmete alınan kule ile birlikte kaldırıldığını ve daha sağlıklı yayınlar başladığını görüyoruz. Bizler de radyonun, radyoculuğun önemine dikkat çekmeye ve değerli radyocularımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

’’Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İspark, toplu ulaşım gibi faaliyet alanlarında kullanım kolaylığı sağlayacak gelişmelere imza atacağız’’

Radyonun, radyoculuğun önemine dikkat çekmeye ve radyocuların yanında yer almaya devam edeceklerini söyleyen Kurum, ‘’Kule kullanımından kaynaklı maliyetlerin tüm radyolar tarafından karşılanabilecek bir hale gelmesi için azami gayret göstereceğiz. Biz göreve geldiğimizde radyolara verilen reklamlar hususunda belediye olarak diğer mecralarla olan orantıyı adil bir şekilde yöneteceğiz. Özellikle sarı basın kartına sahip olmayan; ama ömrünü radyolarda geçirmiş ve hâlâ çalışan kardeşlerimiz bulunuyor. Biz belediye imkanlarından yeterince istifade etsinler diye bu kardeşlerimiz için de birtakım uygulamalar planlıyoruz. Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İspark, toplu ulaşım gibi faaliyet alanlarında kullanım kolaylığı sağlayacak gelişmelere imza atacağız. Yine belediye olarak radyolarla ilgili projelerde ortak yol almak konusunda irademizi göreceksiniz. Belediyelerimizin yürüttüğü faaliyetlerin radyolarda sponsorluk gibi tanıtım ve reklam enstrümanlarıyla halkımıza ulaşımını ve anlatımını sağlayarak gelir sağlayıcı çalışma beklentilerini de en verimli şekilde değerlendireceğiz.‘’ şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından radyocuların sorularını yanıtlayan Kurum, kentsel dönüşüm ve trafik ile ilgili soru üzerine ‘’İstanbul’un en önemli 2 meselesi kentsel dönüşüm ve ulaşım. Ulaşımda 64 dakikayı 39 dakikaya düşüreceğiz. 650 kilometre metro hattı olacak. Söğütlüçeşme - Tüyap arasına kesintisiz metro yapacağız. İstanbul’u dirençli hale getirmek önemli. 300 bini KİPTAŞ, 250 bini özel sektör ve 100 bin’i kiralık olmak üzere toplam 650 bin konut yapacağız’’ ifadelerini kullandı. .

Çevre kirliliğine ilişkin de konuşan Kurum, ‘’Marmara’yı temizlemek lazım. Arıtma tesisleri yapmazsanız, Haliç’i kendi haline bırakırsanız durum bu hale gelir. Marmara’ya 1 damla bile atık su gitmemeli. Yüzde 100 ileri biyolojik atık su tesisleri ile atık su meselesini çözmeliyiz’’ dedi.

Turizm ile ilgili soruyu ise Kurum, ‘’Daha çok turist gelsin istiyoruz. Bu şehrin turizm master planı yok. Biz yapacağız’’ şeklinde yanıtladı. Kurum, İBB Radyo’yu da yeniden açacaklarını söyledi. 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlayan Murat Kurum’a Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.