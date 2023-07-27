İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele etmek için il genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere katılan narkotik köpekleri de arama esnasında polis ekiplerine yardım etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan İstanbul Emniyeti bu çerçevede Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) ile il genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yunus polisleri, mahalle ve çarşı bekçileri ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı devriye ve asayiş ekipleri katıldı. Denetimler esnasında narkotik köpekleri de araçların incelenmesine yardımcı oldu.

Denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranarak sürücü ve yolculara GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Yapılan denetimler sırasında Kağıthane’de bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu için gözaltına alınarak karakola götürüldü. Denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.