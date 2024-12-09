İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ, Fatih’teki depreme dayanıksız Nergis Apartmanı’nın yerine inşa edilecek projenin temelini attı.İSTANBUL (İGFA) - “İstanbul Yenileniyor” platformu kapsamında mahalle aralarındaki riskli yapıların dönüşümüne devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ, Fatih Arpaemini Mahallesi’ndeki Nergis Apartmanı yerine inşa edilecek projenin temelini attı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da temel atma işlemlerinin başlamasına, İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahipleriyle birlikte tanıklık etti.

68 ton demir kullanılarak temeli atılan projede, 11 bağımsız birim, İBB ve Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ arasında imzalanan ‘Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi Protokolü’nden yararlanmaya hak kazandı.

11 bağımsız birimin hisselerine denk gelen sözleşmeye esas toplam borçlanmasının yaklaşık yüzde 61’lik kısmı, İBB tarafından mali destek paketi kapsamında karşılanacak. Temel atma işlemine, hak sahipleriyle tanıklık eden TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB olarak başlattığımız kampanyadan faydalanan komşularımız oldu” dedi. İmamoğlu, araya girerek, “En büyük örnek burası şu anda bu çevrede” diyen hak sahibi vatandaşa, “Evet, şu anda o da bizi mutlu etti” yanıtını verdi.

NERGİS APARTMANI’NIN ÖYKÜSÜ

1977 yılı yapımlı Nergis Apartmanı’nın sakinleri, deprem riskli taşıyan evlerini yenilemek için 5 Temmuz 2021’de, istanbulyenileniyor.com’a başvurdu. 31 bağımsız birimden oluşan yapı, KİPTAŞ’tan bağımsız olarak, 6 Kasım 2021’de riskli ilan edildi ve 8 Eylül 2022’de yıkıldı. Bu süreçte hak sahiplerinin talepleri dinlendi, proje hazırlandı ve 2 Kasım 2022’de resmi sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Ancak 6306 sayılı kanun nezdinde süreçler yürütülürken, mahkeme kararı ile vesayet altında bulunan bir hissedar ile hukuki işlemler devam ettiğinden, proje ve ruhsat çalışmalarının ilerlemesi zorlaştı. 6306 sayılı kanunda ve ilgili yönetmelikler kapsamında yaşanan düzenlemeler sonrasında işlemler yürütülmeye devam etti ve 53 hak sahibinin bulunduğu Nergis Apartmanı’nda, 21 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yüzde 96,33 uzlaşı sağlandı.