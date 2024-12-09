Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice Somçağ’ın “Adımların Öyküsü: Bir Yolculuğun İzleri” başlıklı kişisel sergisi, Beypazarı’ndaki Lamba Müzesi’nde ziyarete açıldı.ANKARA (İGFA) - Tarihi ayakkabı kültürü 'adımların öyküsü' sergisinde canlandı.

Sergi, ayakkabı kültürünün binlerce yıl öncesine uzanan köklü geçmişini Asya’dan Anadolu’ya uzanan bir yolculuk hikâyesiyle günümüze taşıyor.

Sergide, Hun İmparatorluğu dönemine dayanan ayakkabı formları, Asya’nın Pazırık bölgesinden Anadolu’ya taşınan motiflerle buluşuyor. Kürk, keçe ve deri gibi doğal malzemelerle yapılan ayakkabılar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yansıtan detaylarla bezenmiş. Sergilenen ayakkabılar, geleneksel tekniklerle tamamen el yapımı olarak üretildi. Saya ve taban bölümlerinde lotus, su kuşları, çift başlı horoz gibi motifler dikkat çekerken, Osmanlı çinilerinden ve kilim desenlerinden ilham alınmış detaylar ayakkabılara estetik bir derinlik katıyor.

Sergide, geleneksel yöntemlerle yapılan ayakkabıların üretim süreci de gözler önüne seriliyor.

Ayakkabı kalıbı, çekiç, biz gibi el aletleri kullanılarak doğal keçe ve deri malzemelerden üretilen ayakkabılar, çift iğne tekniğiyle dikilmiş ve pamuk iplikleri balmumu ile güçlendirilmiş.

Sergi, ziyaretçilerine Anadolu’nun el sanatları mirasını yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Açılış törenine, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan ve çok sayıda davetli katıldı. Akademisyenler, sektör temsilcileri ve sanatseverler, geçmişin izlerini taşıyan bu anlamlı sergiyi ilgiyle inceledi.