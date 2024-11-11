Türkiye’yi sarsan ’Yenidoğan çetesi’ operasyonunda duruşma tarihi 18 Kasım olurken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada, “7-24 denetimlerimize devam ediyoruz. İçimizde sistemi baltalamayı düşünenler varsa adli, idari olarak her türlü takibimizi yapıyoruz. Son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın denetim yaptık, 11 milyon liraya yakın ceza kestik. Kamu, özel ayrımı olmaksızın denetimi sağlıyoruz. Sağlıkçıya güvensinler, onlar milletin evlatları çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle iş birliğinde acil durumdaki bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk ederek bebek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarına yapılan ‘Yenidoğan çetesi’ operasyonu tüm Türkiye’yi sarsmıştı. Olayda adı geçen hastaneler kapatılarak tedavi gören hastalar kamu hastanelerine sevk edilirken zanlılarla ilgili hazırlanan iddianame sonrası ilk duruşma tarihi 18 Kasım’a verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de megakentte sürdürülen denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yanlışa karşı kimseye göz açtırmamak adına çalışmaların her daim sürdüğünü aktaran Doç. Dr. Güner, vatandaşların sağlık çalışanlarına güvenmesi gerektiğini söyledi.

“3 ayda özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın denetim”

Türkiye’nin sağlık alanında dünyada adından söz ettiren bir ülke haline geldiğini, büyük emeklerle sunulan sağlık hizmetinde sürekliliğin çok önemli olduğunu aktaran Güner, 7/24 denetimleri devam ettirdiklerini belirtti. Doç. Dr. Güner, denetimlerde kamu özel ayrımı yapılmadığını belirterek, “Üst düzey sunduğumuz sağlık hizmetinin devamlılığı bizim için çok önemli. Sağlıkta tüm dünyaya örnek olacak bir noktadayız ondan dolayı bu sistemi sekteye uğratacak herhangi bir hususun ortaya çıkmaması için 7-24 denetimlerimize devam ediyoruz. Bu kamu, özel ayrımı olmaksızın içimizde bu konuyu, sistemi baltalamayı düşünen, planlayan insanlar varsa biz adli, idari olarak her türlü takibimizi yapıyoruz. Son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın denetim yaptık, 11 milyon liraya yakın ceza kestik. Burada aslında cezaların, rakamların çok bir önemi yok. Üst düzey sunduğumuz sağlık hizmetinin devamlılığını sağlamamız lazım. Bizim amacımız şu: Burada büyük emekle, yüksek akademik hizmet sunuyoruz, kimseye göz açtırmadan elimizden geldiğince devamlılığını sağlayacağız inşallah. Aksaklıklar olabilir, önemli olan bunlara hızlı müdahale etmek ve düzeltmek. Kamu, özel ayrımı olmaksızın İstanbul’da Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sunulan bütün sağlık hizmetinin denetimini sağlıyoruz ve şu konuda vatandaş müsterih olsun; tüm dünyaya örnek, tüm dünyanın gıptayla baktığı sadece covid pandemisindeki başarıyla bile tüm dünyaya örnek olmuş bir sağlık sistemimiz var. Müsterih olsunlar, sağlıkçıya güvensinler, onlar bu milletin evlatları ve parçaları, kötü, çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nca "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin yapılan operasyon sonrası Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimler sıklaşırken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla Türkiye’nin önde gelen yenidoğan uzmanlarının yer aldığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" oluşturuldu. Komisyonun kamuda ve özeldeki bütün hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarında işleyiş ile denetim süreçlerini takip etmesi planlanıyor.