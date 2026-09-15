Olay, Karıncalı Mahallesi sınırları içinden geçen ve baraja dökülen Kocasu yatağında meydana geldi. Kıyıya vuran çok sayıda sazan ve yayın balığını fark eden çevre sakinleri ile balıkçılar, durumu Karıncalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır’a iletti. İhbar üzerine bölgeye giderek inceleme yapan ve ölü balıkları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Muhtar Çakır, yaşanan çevre kirliliğini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Sudan numuneler alındı

Bildirimin ardından bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem balık ölümlerinin yoğunlaştığı noktadan hem de suyun geldiği üst kesimlerden tahlil amacıyla numuneler aldı.

Yaşanan duruma tepki gösteren Muhtar Mehmet Çakır, "Balıkların bulunduğu yerdeki su son derece kirliydi. Ancak Tavşan tarafından, yani akıntının geldiği bölgede su billur gibi, tertemiz akıyordu. Durumu vakit kaybetmeden ilgili mercilere aktardım. Burada bir yaşam var, canlılar var. Bu balıkların neden telef olduğunun tahlillerle bir an önce açığa çıkarılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği ve toplu balık ölümlerinin kesin sebebinin yapılacak analizlerin ardından netleşeceği bildirildi.