Ekim ayı boyunca İstanbul, İzmit, Ankara, Balıkesir ve Bursa’da konser ve tiyatro gösterimi ile sanatseverler unutulmaz anlar yaşayacak.

Tiyatrodan konsere, spor karşılaşmalarından stand-up gösterilerine kadar 7’den 70’e her zevke hitap eden etkinliklerin biletlerini kullanıcılarına ulaştıran Biletinial, ekim ayı boyunca dopdolu bir program sunuyor. 6 Ekim’de milyonların "Rock’ın sesi" olarak tanıdığı Rock and Roll Hall of Fame üyesi, Deep Purple’ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, "Glenn Hughes performs Deep Purple Classics Live" projesiyle Ankara’ya geliyor. Deep Purple efsanesini günümüze taşıyacak olan konser, ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek.

Leman Sam İzmir, Balıkesir ve Bursa’da sevenleriyle buluşacak

Şarkılarıyla yıllara meydan okuyan Leman Sam, 6 Ekim İzmir’de Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda, 14 Ekim’de Balıkesir Hayal Kahvesi’nde ve 21 Ekim’de Bursa Hayal Kahvesi’nde dinleyenleriyle buluşacak. Türkçe’nin yanında Rumca, İspanyolca ve Fransızca gibi pek çok dildeki şarkılara repertuarında yer veren sanatçı, kendine özgü yorumu ve keyifli sahnesiyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Altın Gün 7 Ekim’de İzmir’de

Hollanda çıkışlı Türk saykedelik rock grubu Altın Gün, Anadolu ve Türk halk müziğini günümüz sounduyla yeniden seslendirdikleri etkileyici bir repertuarla 7 Ekim’de İzmir Hangout PSM’de sahne alacak. "Ya Meskina" ve "Kelmti Horra" şarkılarıyla müzikseverlerin radarına giren Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi, 10 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir araya gelecek.

Mor ve Ötesi Ankara ile Antalya’da konser verecek

Rock müzik dünyasının Türkiye’deki en popüler gruplarından Mor ve Ötesi, ikonikleşmiş şarkılarından oluşan özel bir şarkılarıyla 20 Ekim’de Ankara Armada AVM’de, 21 Ekimde ise Antalya Agora AVM Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak.

İsveç’in dünyaca ünlü melankolik sesi Jay-Jay Johanson, iki konser için yeniden Türkiye’de olacak. Neslinin en etkili sanatçılarından ve en iyi seslerinden biri olarak kabul edilen İsveçli Jay-Jay Johanson, 20 Ekim’de Ankara Milyon Performance Hall’da, 21 Ekim’de İstanbul’da Dorock XL Fitaş Sahnesi’nde sahne alacak.

"Veda"

Tiyatrokare, 32. sezonunda Nedim Saban’ın Ayşe Kulin’in aynı adlı romanından uyarladığı ve sahneye koyduğu "Veda" ile tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Nevra Serezli’nin alışılmamış bir deli saraylı kompozisyonuyla öne çıktığı oyunda genç oyuncu Leyla Feray da yasak bir aşkın kahramanı rolüyle dikkat çekiyor. "Veda", 15 Ekimde iki ayrı temsille İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda sahnelenecek.

"Seviyorsan Git Ayrıl Bence"

"Her Aşk Biraz Komiktir", "Arabesk Müzikali", "Kadın Kafası" ve "Emlakçıyı Beklerken" oyunlarının yazarı İrfan Kangı’nın boşanmayı düşünen çiftlerin gerçekte nasıl davranması gerektiğini eğlenceli dille anlatan tek perdelik bir komedi oyunu "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" 8 Ekim’de İzmir Narlıdere AKM Gürdal Tosun Sahnesi’nde, 12 Ekim’de İstanbul Besa Sahne Cevahir’de, 13 Ekim’de Torium Sahne’de, 16 Ekimde Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi’nde, 19 Ekim’de ise Bursa BAOB Sahne’de perdelerini açacak.

"12 Numaralı Adam"

Erkan Kolçak Köstendil’in kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak ve çizgilerin dışına çıkmak hakkındaki tek kişilik gösterisi "12 Numaralı Adam", 18 Ekimde İstanbul Şişli Tiyatrosu, 25 Ekim’de ise Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

"Gelin Tanış Olalım"

Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği, Fırat Tanış’ın sahnede oynadığı Abdal hikayesi "Gelin Tanış Olalım", ekim ayı boyunca sahnede olmaya devam ediyor. Hikayeye türkülerin, deyişlerin eşlik ettiği oyun, 17 Ekim’de İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 22 Ekim’de İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi ve 19 Ekim’de Ankara MEB Şura Salonu’nda olacak.

"Ölün Bizi Ayırana Dek"

4 yıldır kapalı gişe oynayan "Ölün Bizi Ayırana Dek", kısa bir aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nu aynı sahnede buluşturan, boşanmak üzere olan çiftin evde bir ceset bulmasıyla gelişen olayların anlatıldığı oyun, 14 Ekim’de İstanbul Watergarden Performans Merkezi, 25 Ekim’de İstanbul Trump Sahne’de ve 26 Ekim’de Bursa BAOB Sahne’de izlenebilecek.